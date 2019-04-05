Тотальный диктант в Пскове можно будет написать на восьми площадках

Псковичи, вместе со всей страной 13 апреля напишут тотальный диктант. Акция проходит в Пскове в пятый раз Проверить свое знание русского языка в Пскове можно будет на нескольких площадках: в центральном корпусе ПсковГУ, клубе «ТИР», спортивно-развлекательном центре «Простория», в 25-й, 9-й и 21-й школах, проектном офисе Команды-2018, кофейне «Бодрый день». Начало акции в нашем регионе в 14.00.

Подробную информацию о тотальном диктанте в Пскове можно найти на сайте. С 3 апреля на официальном сайте проекта открылась регистрация на площадки проведения проекта. Пока зарегистрировались около 40 человек. Предварительная регистрация нужна лишь для того, чтобы потом можно было узнать свою оценку.

Автор этого года писатель Павел Басинский. Официальной столицей тотального диктанта в этом году будет Таллин. Павел Басинский прочтет свой текст на одной из таллинских площадок.