Кровлю новой школы в Дно полностью закроют через две недели

На здании новой школы в Дно завершается монтаж стропильной системы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
На здании новой школы в Дно завершается монтаж стропильной системы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Представителя подрядчиков подготовили дизайн классов, входной группы и рекреаций. В ближайшее время дизайны согласуют с педагогическим коллективом, родителями будущих учеников.
Напомним, что строительство школы находится на контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который в постоянном режиме следит за ходом работ.