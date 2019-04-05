Кровлю новой школы в Дно полностью закроют через две недели

На здании новой школы в Дно завершается монтаж стропильной системы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Работы ведутся согласно графику и через две недели на здании будет полностью закрыта кровля. Сейчас на объекте работают около 80 человек. Параллельно ведется внутренняя отделка помещений первого этажа, которую начали с облицовки санузлов. Кроме того, строители приступили к монтажу технологического оборудования пищеблока.

Представителя подрядчиков подготовили дизайн классов, входной группы и рекреаций. В ближайшее время дизайны согласуют с педагогическим коллективом, родителями будущих учеников.

Напомним, что строительство школы находится на контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который в постоянном режиме следит за ходом работ.