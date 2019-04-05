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Общество

Кровлю новой школы в Дно полностью закроют через две недели

5 апреля 2019 года, 12:00

На здании новой школы в Дно завершается монтаж стропильной системы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

За процессом строительства в режиме онлайн может также наблюдать любой желающий.
Фото Сергея Герасимова.
Работы ведутся согласно графику и через две недели на здании будет полностью закрыта кровля. Сейчас на объекте работают около 80 человек. Параллельно ведется внутренняя отделка помещений первого этажа, которую начали с облицовки санузлов. Кроме того, строители приступили к монтажу технологического оборудования пищеблока.

Представителя подрядчиков подготовили дизайн классов, входной группы и рекреаций. В ближайшее время дизайны согласуют с педагогическим коллективом, родителями будущих учеников.

Напомним, что строительство школы находится на контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который в постоянном режиме следит за ходом работ.

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