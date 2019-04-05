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Происшествия

Молодого великолучанина подозревают в краже денег, случайно оставленных в банкомате

5 апреля 2019 года, 11:03

В Великих Луках задержали парня, который прибрал к рукам чужие сто тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

3 апреля в городе на Ловати в банкомате на проспекте Ленина 46-летний местный житель снял с банковской карты 100 тысяч рублей. После проведенной операции карту из банкомата он забрал, а вот деньги забыл, после чего ушел. Когда же о них вспомнил, то оказалось, что эту сумму кто-то забрал.

Позже выяснилось, что деньги прикарманил 17-летний великолучанин. Похищенное изъято. Ведется проверка.

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