Молодого великолучанина подозревают в краже денег, случайно оставленных в банкомате

В Великих Луках задержали парня, который прибрал к рукам чужие сто тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

3 апреля в городе на Ловати в банкомате на проспекте Ленина 46-летний местный житель снял с банковской карты 100 тысяч рублей. После проведенной операции карту из банкомата он забрал, а вот деньги забыл, после чего ушел. Когда же о них вспомнил, то оказалось, что эту сумму кто-то забрал.

Позже выяснилось, что деньги прикарманил 17-летний великолучанин. Похищенное изъято. Ведется проверка.