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Общество

С завтрашнего дня стартует регистрация на VI Форум СО НКО Псковской области

5 апреля 2019 года, 10:56

Регистрация на VI Форум СО НКО Псковской области стартует в субботу, 6 апреля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации. Для регистрации необходимо подать заявку на этом сайте. Регистрация продлится до 12 апреля.

Форум состоится 19 апреля в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский переулок, дом 2). Ожидается, что участниками форума станут около 300 человек, среди которых будут представители общественных организаций Псковской области, региональные и федеральные эксперты, члены общественных советов, депутаты и представители органов власти.

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