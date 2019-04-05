С завтрашнего дня стартует регистрация на VI Форум СО НКО Псковской области

Регистрация на VI Форум СО НКО Псковской области стартует в субботу, 6 апреля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации. Для регистрации необходимо подать заявку на этом сайте. Регистрация продлится до 12 апреля.

Форум состоится 19 апреля в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский переулок, дом 2). Ожидается, что участниками форума станут около 300 человек, среди которых будут представители общественных организаций Псковской области, региональные и федеральные эксперты, члены общественных советов, депутаты и представители органов власти.