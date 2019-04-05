Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Общество

С помощью «Социального калькулятора» псковичи могут узнать о праве на льготы

5 апреля 2019 года, 10:15

Жители Псковской области могут узнать о своем праве на социальные льготы через «Социальный калькулятор». Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном отделении ПФР.

На сайте ЕГИССО (Единой государственной информационной системы социального обеспечения) каждый житель региона может открыть собственный личный кабинет получателя социальных услуг. Для этого нужно зайти на личную страницу. Для доступа к персональной информации, которая содержится в Личном кабинете ЕГИССО, достаточно ввести пароль и логин, полученные при регистрации на портале государственных услуг. Пользователь сможет видеть все меры социальной поддержки, которые он получает.

Также на сайте ЕГИССО работает «Социальный калькулятор», который поможет на основе индивидуальной информации и уже присвоенных ему в системе социального обеспечения статусов определить право на получение различных социальных услуг.

Так, пользователь, выбрав регион проживания и указав присвоенную ему льготную категорию, например, инвалид I группы или ветеран труда Псковской области, получит полную информацию о мерах социальной защиты, положенных ему по месту жительства.

Сегодня у каждого жителя области есть возможность уточнить сведения о доступных ему мерах социальной поддержки. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
30 апреля 12:12

Удобный сервис для пассажиров

Безналичную оплату проезда планируется ввести на всех псковских маршрутах к Ганзейским дням

Общество
30 апреля 11:03

Пришлось побегать

В Островском районе полицейский получил ожоги лица и рук, помогая спасать дом, загоревшийся от пала травы

Общество
30 апреля 10:58

Сухая весна

Жители Псковской области героически спасают деревни от пожаров после пала травы