С помощью «Социального калькулятора» псковичи могут узнать о праве на льготы

Жители Псковской области могут узнать о своем праве на социальные льготы через «Социальный калькулятор». Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном отделении ПФР.

На сайте ЕГИССО (Единой государственной информационной системы социального обеспечения) каждый житель региона может открыть собственный личный кабинет получателя социальных услуг. Для этого нужно зайти на личную страницу. Для доступа к персональной информации, которая содержится в Личном кабинете ЕГИССО, достаточно ввести пароль и логин, полученные при регистрации на портале государственных услуг. Пользователь сможет видеть все меры социальной поддержки, которые он получает.

Также на сайте ЕГИССО работает «Социальный калькулятор», который поможет на основе индивидуальной информации и уже присвоенных ему в системе социального обеспечения статусов определить право на получение различных социальных услуг.

Так, пользователь, выбрав регион проживания и указав присвоенную ему льготную категорию, например, инвалид I группы или ветеран труда Псковской области, получит полную информацию о мерах социальной защиты, положенных ему по месту жительства.

Сегодня у каждого жителя области есть возможность уточнить сведения о доступных ему мерах социальной поддержки.