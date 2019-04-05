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Общество

Артём Сычев: В первую очередь нужно развивать финансовую грамотность населения

5 апреля 2019 года, 10:09

Мошенники все чаще орудуют в Интернете, они отлично владеют методами социальной инженерии, используя обман или злоупотребление доверием владельца средств. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отделения Центробанка по Псковской области.

«Мошенники действуют всё более активно, почти все успешные попытки хищений происходят с помощью методов социальной инженерии», - сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артём Сычев.

Он отметил, что нужно внимательнее относиться к вопросам финансовой грамотности наших граждан, в том числе в сфере кибербезопасности.

«Важно действовать единым фронтом с правоохранительными органами, с региональными властями, кредитными организациями. Развивать в первую очередь финансовую грамотность населения», - сказал он. 

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