В нескольких псковских школах детей оставляли без горячего питания и недовешивали порции

Прокуратура выявила нарушения при организации питания детей в школа, расположенных на территории Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в двух образовательных учреждениях не было организовано двухразовое горячее питание. Проверка показала, что не во всех школах соблюдаются правила по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах.

Прокуратура выявила нарушения законодательства при организации питания детей в учреждениях образования, социального обеспечения, расположенных на территории областного центра. Кроме того, установлено, что организация питания в нескольких школах города не отвечало необходимым требованиям.

В связи с этим в Роспотребнадзор были направлены материалы для решения вопроса о привлечении виновных к административной ответственности и устранении нарушений закона.

Напомним, 4 апреля областное Собрание депутатов объявило готовность подключиться к решению проблемы питания школьников.