Великолучанин порезал пасынка ножом и угодил за решётку на три года

Семейный конфликт в Великолукском районе закончился поножовщиной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

19 января в деревне Захарово в доме 45-летней местной жительницы после застолья между её 27-летним сыном и сожителем произошел конфликт. В результате, ранее неоднократно судимый 60-летний мужчина несколько раз ударил пасынка кухонным ножом. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

Злоумышленника задержала полиция. По решению суда ближайшие три года он проведет за решеткой.