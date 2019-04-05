Руководителя плюсского «Сервиса» оштрафовали за задержку зарплаты

Благодаря прокуратуре работникам предприятия «Сервис» в Плюсском районе выплатили зарплату. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что девяти работникам предприятия своевременно не выплачена заработная плата за декабрь 2018 года на общую сумму 144 тысячи рублей.

В связи с этим против руководителя «Сервиса» было возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением трудовой инспекции он был оштрафован на 10 тысяч рублей.

В данный момент нарушения закона устранены. Зарплата работникам предприятия выплачена полностью.