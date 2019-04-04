Сельские школы Псковской области продолжат спокойно работать

Сельские школы в районах Псковской области продолжат спокойно работать, не надо верить слухам. Об этом корреспонденту «Псковской правды» заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, комментируя появившиеся в ряде СМИ открытых письмах родителей учеников Заклинской и Бельской школ в Дновской районе. Родители обеспокоены слухами о грядущем закрытии учебных заведений.
«Никаких предпосылок и планов по закрытию школ у администрации Псковской области и регионального комитета по образованию нет. И Заклинская, и Бельская школы работают и будут работать. Это принципиальная позиция. Очень прошу родителей не верить слухам», - сказал Александр Седунов.
Александр Седунов в очередной раз вынужден опровергать слухи о закрытии сельских школ
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Напомним, региональная администрация неоднократно заявляла о том, что намерена и дальше поддерживать и развивать малокомплектные сельские школы.