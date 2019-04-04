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Общество / Образование

Сельские школы Псковской области продолжат спокойно работать

4 апреля 2019 года, 20:24

Сельские школы в районах Псковской области продолжат спокойно работать, не надо верить слухам. Об этом корреспонденту «Псковской правды» заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, комментируя появившиеся в ряде СМИ открытых письмах родителей учеников Заклинской и Бельской школ в Дновской районе. Родители обеспокоены слухами о грядущем закрытии учебных заведений.

Александр Седунов в очередной раз вынужден опровергать слухи о закрытии сельских школ
Фото luki.ru
«Никаких предпосылок и планов по закрытию школ у администрации Псковской области и регионального комитета по образованию нет. И Заклинская, и Бельская школы работают и  будут работать. Это принципиальная позиция. Очень прошу родителей не верить слухам», - сказал Александр Седунов.

Напомним, региональная администрация неоднократно заявляла о том, что намерена и дальше поддерживать и развивать малокомплектные сельские школы.

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