Сельские школы Псковской области продолжат спокойно работать

Сельские школы в районах Псковской области продолжат спокойно работать, не надо верить слухам. Об этом корреспонденту «Псковской правды» заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, комментируя появившиеся в ряде СМИ открытых письмах родителей учеников Заклинской и Бельской школ в Дновской районе. Родители обеспокоены слухами о грядущем закрытии учебных заведений.