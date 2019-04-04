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Общество

Проблему питания школьников поможет решить Псковское областное Собрание депутатов

4 апреля 2019 года, 19:11

Руководитель партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» Елена Полонская предложила председателю областного Собрания депутатов Александру Котову предусмотреть в бюджете на 2020 год индексацию субсидий на горячее питание школьников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По итогам проведённой проверки родители готовят резолюцию, в которую планируют внести предложение о создании программы по ремонту школьных пищеблоков.
Фото пресс-службы регионального парламента.
Елена Полонская привела результаты экспертиз, которые были проведены в 26 школах Псковской области с участие родительской общественности.

«Мы распределили родителей так, чтобы они проверяли не «свои» школы», - отметила руководитель проекта. «Участники мониторинга делали отметки, которые позже легли в основу анализа.»

Рассмотрев более сотни актов, Елена Полонская пришла к выводу, что питание школьников требует дополнительного внимания социальных служб. Руководитель проекта подчеркнула, что ей известны случаи, когда дети из малоимущих семей полностью отказывались от питания, чтобы не подчёркивать свой статус.

Александр Котов в свою очередь согласился с предложением и заявил, что нужно не только пересмотреть всю систему питания школьников и исключить ситуации, когда за одним столом дети получают абсолютно разный обед, но и предусмотреть в бюджете дополнительные средства, чтобы обеспечить полноценным питанием.

Напомним, на питание в школе ученики родителям жалуются постоянно. Чтобы понять, как организован процесс питания в столовых, «Псковская правда» вместе с родителями отправилась в одну из школ и узнала, чем кормят детей.

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