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Общество / Здоровье

«Светлана должна жить»: Фонд «Земляки» помог собрать деньги на лечение жительницы Великих Лук

4 апреля 2019 года, 18:03

Светлана Козловская – так зовут молодую и красивую женщину, которая с 2012 года ведет борьбу с раком. За эти семь лет она потратила все собственные средств на лечение и последующее восстановление. Но в битве с болезнью пока проигрывает.

Светлана не работает, ее признали инвалидом, и получаемых средств на проживание и лечение не хватает.

- Света была в полном отчаянии, как жить дальше и что делать, у неё не было финансов и желания бороться дальше за свою жизнь, - рассказали ее знакомые.

Последним шагом стало обращение в великолукское представительство благотворительного фонда «Земляки». При поддержке великолукского актива фонда и неравнодушных жителей Псковской области удалось собрать необходимую сумму.

- Не ожидала, что вокруг столько неравнодушных людей. Хочу сказать огромное спасибо! За все! Лично буду молиться за всех. Спасибо. Дай Бог всем здоровья, - откликнулась на эту помощь сама Светлана Козловская.

Сейчас великолучанка ждет ответ из клиники Санкт-Петербурга, где проходила обследование – результаты последних анализов позволят поехать на лечение.

- Она не теряет оптимизма и надеется на лучшее. А самое главное, что она молится за каждого человека, который не прошел мимо ее горя и помог, - рассказали в пресс-службе фонда «Земляки».

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