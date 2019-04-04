Постоянное снижение уровня безработицы зафиксировано в Псковской области

В Псковской области уровень безработицы неуклонно снижается. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Коэффициент напряженности на рынке труда за год снизился с 0,7 до 0,4, что ниже не только уровня СЗФО, но и общероссийского. За минувший год численность зарегистрированных безработных жителей в регионе сократилась почти на 750 человек.

В службах занятости в начале 2019 года было более 7 тысяч свободных рабочих мест и вакантных должностей, что на 36% больше прошлого года. В 2018 году специалисты трудоустроили более 5,6 тысяч человек.