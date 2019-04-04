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Экономика / Инвестиции

Псковские общественники едут в Омск оценить работу предприятий ГК «Титан»

4 апреля 2019 года, 17:35

- Я, конечно, понимаю горожан, я и сам здесь живу, но, на мой взгляд, на митингах всё-таки не совсем правильно выслушивать только одну сторону. Надо получить общее представление. Для этого мы и собираемся в Омск, - рассказывает руководитель региональной рабочей группы «Качество жизни», общественный инспектор Общероссийского народного фронта (ОНФ) по охране окружающей среды Сергей Елизаров.

Сергей Елизаров: важно лично убедиться в безопасности производства
Фото ПАИ
Он один из тех, кто отправится на предприятие ГК «Титан». В списке есть также имя доцента кафедры техносферной безопасности ПсковГУ, кандидата химических наук Ларисы Никольской. Приглашены и журналисты, а также представители оппозиционных сил, выходивших на митинги в Пскове, выступавших на различных медийных площадках с критикой в адрес проекта строительства предприятия под Псковом.

Как рассказал в интервью Псковскому агентству информации Сергей Елизаров, одна из задач поездки – самим увидеть предприятие. Но этого недостаточно. Предстоит пообщаться «с омскими экологами и местными жителями, узнать их мнение».

- Ведь одно дело, когда об экологии говорят директора предприятий... Конечно, производство, в любом случае, оказывает на окружающую среду какое-то влияние. Другое дело — насколько оно будет ощущаться через год или через пять лет. Важно понять не только, есть ли выбросы в атмосферу, но и характер сточных вод будущего псковского завода. Если будут действовать хорошие очистные сооружения, которые станут постоянно обновляться и жесточайшим образом контролироваться, то пагубное влияние можно свести к минимуму. К этому надо стремиться, - сказал он.

По проекту в Псковской области планируют построить предприятие для производства ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-пленки. Всего 3 этапа производственных линий, но есть в проекте и четвертый этап – это создание научно-исследовательского центра, на базе которого совместно со студентами ПсковГУ инженеры-технологи смогут разрабатывать новые типы пленок или новые формы применения гранул.

Всего в проект планируется вложить более 13 млрд рублей. В перспективе будут созданы около 2000 рабочих мест.

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