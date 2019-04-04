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Общество

Вывоз ТКО обсудят 10 апреля на очередной сессии Псковской городской Думы

4 апреля 2019 года, 17:31

В среду, 10 апреля, в 10.00 в Городском культурном центре (Псков, площадь Победы, дом 1) состоится очередная 22-я сессия шестого созыва. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутатам предстоит обсудить 15 вопросов, среди которых организация вывоза твердых коммунальных отходов на территории Пскова в 2019 году, реализация муниципальной программы по ремонту дворовых территорий.

В повестку сессии также включены вопросы по внесению изменений в правила землепользования и застройки Пскова, об утверждении нормативов градостроительного проектирования, вопросы по распоряжению муниципальным имуществом.

Напомним,  с 1 января в Псковской области заработал новый механизм сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. Кроме того, с 1 апреля в Псковской области снижены тарифы регионального оператора по обращению с ТКО.

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