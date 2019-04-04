Тяжелых пациентов из Великих Лук удалось спасти благодаря санитарной авиации

Благодаря санитарной авиации с 20 по 24 марта из Великих Лук в Пскове были доставлены четыре пациента с тяжелыми заболеваниями. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе предприятия «Русские вертолетные системы».

Медицинский вертолет «Ансат» сумел доставить в областной центр троих человек с острой сердечной нехваткой и одного – с нарушением мозгового кровообращения. Врачи успели вовремя оказать необходимую помощь и в данный момент здоровью пациентов ничего не угрожает.

В прошлом году в Псковской области с помощью санитарно-авиационной эвакуации удалось спасти 131 человек, в числе которых пятеро детей.

Напомним, в 2017 году в Псковской области в рамках реализации федеральной программы развития санитарной авиации появились первые вертолеты. В 2019 году по решению губернатора области Михаила Ведерникова программа санавиации была продолжена.