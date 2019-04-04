Жительница Овчинниково порезала сожителя из ревности к подруге

Вспышка ревности в Великолукском районе привела к поножовщине. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Вечером 3 января в великолукской деревне Овчинниково пьяная 38-летняя местная жительница поссорилась со своим сожителем. Женщине показалось, что он слишком много времени уделил ее подруге, приехавшей к ним в гости. В итоге, женщина схватила кухонный нож и ударила сожителя в живот. Пострадавшего с тяжелым ранением госпитализировали, а гражданку задержали полицейские.

В ближайшее время злоумышленница предстанет перед судом.