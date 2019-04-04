Свидетелей столкновения «Шкоды» и «ВАЗа» в Пскове просят откликнутся

Очевидцев ДТП, в котором пострадали водитель и пассажир, разыскивают псковские полицейские. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Авария произошла 9 марта около 13 часов возле дома №90 по улице Инженерной. Здесь столкнулись «Шкода Фабиа» и «»Ваз-21103». В результате происшествия травмы различной тяжести получили 33-летний пассажир иномарки и 46-летний водитель «ВАЗа».

Если вы стали свидетелем этого ДТП, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 29-25-83 или 02.