Около 40 поджигателей сухой травы в Псковской области накажут рублём

В Псковской области растет количество природных пожаров, основной причиной которых является человеческий фактор. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Только за прошедшие четыре месяца в регионе зарегистрировано более 400 палов травы и 7 лесных пожаров. Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами по-прежнему является их предотвращение.

На сегодняшний день в Псковской области задержаны около 40 поджигателей, которым в последствии предстоит ответить за свои хулиганские действия. Штраф за поджог травы варьируется от 2 до 200 тысяч рублей в зависимости от лица и степени причинённого ущерба.

- Если видите начинающийся пал – не проходите мимо, остановитесь и попробуйте потушить огнь, - призывают огнеборцы. - Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя идет высокой стеной – не пытайтесь тушить самостоятельно. Позвоните по телефонам «01», «101» или «112», опишите местность, ориентиры и дождитесь приезда пожарных.