Посмотреть на нарисованных и сшитых котов приглашают жителей Псковской области

В псковском Доме ремёсел (улица Некрасова, дом 8) открылась долгожданная выставка «Страшнее кошки зверя нет». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Свои работы на выставке представили мастера, работающие с глиной, лозой, шерстью, стеклом, деревом, папье-маше и батиком. Среди участников – авторы со всех уголков Псковской области.

- Нынешняя экспозиция, надеемся, никого не оставит равнодушным. Каждый сможет найти на выставке именно своего любимого «пушистого» и характерного героя, - подчеркнули организаторы и добавили, что количество работ, представленных на выставке, перевалило за 150.

Подробности и дополнительная информация по телефону: (8112) 66-17-49, (8112) 66-39-37.