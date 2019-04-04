Каким будет «Тотальный диктант – 2019», расскажут в пресс-центре «Псковской правды»

В пятницу, 5 апреля, в пресс-центре «Псковской правды» состоится пресс-конференция, посвященная «Тотальному диктанту», запланированному на 13 апреля.

На вопросы журналистов ответят координатор проведения «Тотального диктанта» в Псковской области Ольга Родина, координатор волонтерского сопровождения «Тотального диктанта» Екатерина Родина и начальник управления образования Пскова Анаа Кузыченко.

Напомним, «Тотальный диктант» - ежегодная международная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Каждый желающий может написать диктант и проверить уровень своей грамотности.