Ещё 200 млн рублей получит Псковская область на строительство Северного обхода

На строительство Северного обхода поступит 200 млн рублей из федерального бюджета. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Благодаря этим средствам завершатся работы на транспортной развязке Псков — Гдов 2-го пускового комплекса Северного обхода вокруг города Пскова.

Работы на объекте идут согласно графику и закончится они должны к 39-ым Международным Ганзейским дням Нового времени.

Отметим, что средства выделены по итогам переговоров губернатора Псковской области с руководством Министерства транспорта РФ и Федерального дорожного агентства.