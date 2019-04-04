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Общество

Ещё 200 млн рублей получит Псковская область на строительство Северного обхода

4 апреля 2019 года, 12:28

На строительство Северного обхода поступит 200 млн рублей из федерального бюджета. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Благодаря этим средствам завершатся работы на транспортной развязке Псков — Гдов 2-го пускового комплекса Северного обхода вокруг города Пскова.

Работы на объекте идут согласно графику и закончится они должны к 39-ым Международным Ганзейским дням Нового времени.

Отметим, что средства выделены по итогам переговоров губернатора Псковской области с руководством Министерства транспорта РФ и Федерального дорожного агентства.

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