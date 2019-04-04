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Общество

Сергей Степашин посетит памятники Псковской области, требующие ремонта

4 апреля 2019 года, 12:00

В Пскове с двухдневным рабочим визитом прибыл председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым и вместе с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном он осмотрит наиболее значимые памятники, расположенные в областном центре, Печорах и Пушкинских Горах, которые требуют особого внимания.

Также в Пскове под председательством Сергея Степашина пройдет рабочее совещание, на котором будут рассмотрены вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, функционирования региональной системы капремонта общего имущества многоквартирных домов и модернизации коммунальной структуры.

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