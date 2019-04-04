Сергей Степашин посетит памятники Псковской области, требующие ремонта

В Пскове с двухдневным рабочим визитом прибыл председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым и вместе с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном он осмотрит наиболее значимые памятники, расположенные в областном центре, Печорах и Пушкинских Горах, которые требуют особого внимания.

Также в Пскове под председательством Сергея Степашина пройдет рабочее совещание, на котором будут рассмотрены вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, функционирования региональной системы капремонта общего имущества многоквартирных домов и модернизации коммунальной структуры.