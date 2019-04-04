Руководитель псковского Росреестра примет участие в городском субботнике

- Мне нравится Псков, очень красивый город, - поделилась своими впечатлениями о новом месте жительства руководитель Росреестра Олеся Ребеко, которая заняла эту должность несколько месяцев назад, приехав из Брянска. - Когда приезжаешь из другого региона, видишь все незамыленным взглядом. Псков красивый и уютный.

В пресс-центре «Псковской правды» Олеся Ребеко сказала, что пыль и мусор, на которые жалуются псковичи, ее не смущают.

- Это есть во всех городах, поэтому везде проводятся субботники, - отметила она. - В Пскове скоро пройдет весенняя уборка и мы примем в ней участие.