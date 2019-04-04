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Общество

Псковским ветеранам бесплатно помогут оформить сделки с земельными участками

4 апреля 2019 года, 11:37

Сотрудники Росеестра будут выезжать бесплатно к ветеранам на дом для совершения сделок с недвижимостью и земельными участками, рассказала в пресс-центре «Псковской правды руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.

- Скоро близкий и дорогой для нас праздник – 9 мая. Мы напоминаем, что у нас есть бесплатные выезды на дом ветеранов, их вдов, малолетних узников для оформления различных сделок с недвижимостью и земельными участками, - напомнила он.

Нашим пожилым людям зачастую важно кому-то рассказать о своих насущных проблемах. Наши сотрудники готовы общаться.

Руководитель Росеестра также напомнила, что услуга бесплатного выезда для ветеранов и других льготных категорий граждан действует постоянно.

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