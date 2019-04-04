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Общество

Из федерального бюджета выделены деньги на капремот цепных мостов в Острове

4 апреля 2019 года, 11:36

Решением правительства РФ Псковской области выделят 100 млн рублей на капитальный ремонт уникального памятника – транспортных цепных мостов в Острове. Данный объект был возведен в середине 19 века, долгое время использовался по своему прямому назначению, но с целью сохранения памятника мосты сделали пешеходными. Это да пролета над Рекой Великой. Общая протяженность мостового полотна около 200 метров.

В декабре 2018 года глава региона Михаил Ведеринокв поднимал вопрос о необходимости ремонта цепных мостов, тема поднималась в обсуждении с руководством Росавтодора.

Как сообщили «Псковской правде» в администрации региона, правительством выделены и дополнительные средства на строительство Северного обхода. Сумма составит 200 млн рублей.

Напомним, в 2019 году объем средств дорожного фонда Псковской области составил 5,7 млрд рублей. Дополнительно к этим средствам регион получит еще 1,6 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт дорог в Пскове и прилегающих районах.

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