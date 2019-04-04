В Пскове и Великих Луках установят почти 30 новых детских игровых площадок

В Пскове и городе на Ловати в этом году появится 26 новых детских игровых площадок. Об этом корреспонденту «Псковской правды» сообщили в Управлении городского хозяйства администрации Пскова.

В областном центре создадут 10 новых площадок. Кроме того, завершится монтаж детской площадки, основание которой заложили в 2018 году.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Великих Луках установят 16 детских и спортивных площадок, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в прошлом году в Пскове появились 9 детских площадок. В городе на Ловати установили 16 комплексов, кроме того, здесь же в 23 дворах многоквартирных домов смонтировали игровые элементы.