У КПРФ нет программы развития Псковской области — эксперт

КПРФ нечего предложить, у партии нет конкретной программы развития Псковской области, Пскова, считает известный российский политтехнолог Сергей Григорьев. Эксперт прокомментировал попытки обкома КПРФ поднять партийный авторитет за счет опасений жителей Пскова, связанных с проектом строительства в ОЭЗ «Моглино» завода по производству полиэстера «Титан-Полимер».