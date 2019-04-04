Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Политика / Партии

У КПРФ нет программы развития Псковской области — эксперт

4 апреля 2019 года, 09:56

КПРФ нечего предложить, у партии нет конкретной программы развития Псковской области, Пскова, считает известный российский политтехнолог Сергей Григорьев. Эксперт прокомментировал попытки обкома КПРФ поднять партийный авторитет за счет опасений жителей Пскова, связанных с проектом строительства в ОЭЗ «Моглино» завода по производству полиэстера «Титан-Полимер».

Сергей Григорьев прогнозирует, что КПРФ в Псковской области и дальше будет хайпить резонансные темы
Фото из социальных сетей
Григорьев связывает популизм компартии с необходимостью зарабатывать политические очки перед чередой избирательных кампаний разного уровня, включая выборы в российский парламент в 2021 году. Об этом он заявил в комментарии Псковскому агентству информации.

Напомним, что обком КПРФ провел в Пскове митинг против строительства завода под Псковом, который должен принести региону 13 млрд рублей инвестиций.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Проект завода «Титан-Полимера» под Псковом
Группа компаний «Титан» планирует построить завод полимеров в Псковской области

Политика / Партии
3 апреля 17:33

«Юра, мы всё…»: Псковским коммунистам рост экономики, кажется, не нужен

Обком КПРФ в роли собаки на сене

Политика / Партии
25 марта 17:24

Политические полимеры

Вопрос о строительстве «Титана-полимера» из области экономической целесообразности псковская оппозиция уводит в сферу политического популизма

Политика / Партии
18 марта 12:23

Коммунисты зажали уши

Для КПРФ выживание становится дороже развития региона?