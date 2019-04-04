У КПРФ нет программы развития Псковской области — эксперт

КПРФ нечего предложить, у партии нет конкретной программы развития Псковской области, Пскова, считает известный российский политтехнолог Сергей Григорьев. Эксперт прокомментировал попытки обкома КПРФ поднять партийный авторитет за счет опасений жителей Пскова, связанных с проектом строительства в ОЭЗ «Моглино» завода по производству полиэстера «Титан-Полимер».
Григорьев связывает популизм компартии с необходимостью зарабатывать политические очки перед чередой избирательных кампаний разного уровня, включая выборы в российский парламент в 2021 году. Об этом он заявил в комментарии Псковскому агентству информации.
Сергей Григорьев прогнозирует, что КПРФ в Псковской области и дальше будет хайпить резонансные темы
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Напомним, что обком КПРФ провел в Пскове митинг против строительства завода под Псковом, который должен принести региону 13 млрд рублей инвестиций.