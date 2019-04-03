Коммунисты в Псковской области создают нулевой инфоповод

В комментарии Псковскому агентству информации он отметил, что позиция коммунистов по этому вопросу «выглядет странной»: «Потому что нельзя говорить «мы народ», не имея никаких конкретных доводов», - сказал профессор. Он отметил, что в советские времена компартия, имея монополию могла не приводить никаких доводов, но «сейчас надо для этого иметь какие-то веские основания».

По мнению Алексея Кривоносова, речь идет о создании обкомом КПРФ того, что эксперты называют «искусственным информационным поводом», когда при отсутствии других инфоповодов надо пытаться все-таки что-то говорить избирателям.

Напомним, инвестор ГК «Титан» намерен построить в Псковской области завод по производству полимеров «Титан-Полимер». Эксперты убеждены в полной безопасности производства. Объем инвестиций оценивается в 13 млрд рублей, только на самом предприятии, не считая смежных производств, должно открыться 500 рабочих мест. Однако ряд политических сил, включая КПРФ, выступили организаторами митинга протеста в Пскове.