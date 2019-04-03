Половина опрошенных согласна на безналичную оплату в псковских автобусах

«Псковпассажиравтотранс» опубликовал результаты опроса на тему электронных платежей, проведенного на своей официальной страничке. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе предприятия.

41,23% опрошенных регулярно используют банковские карты, 28,07% из них пользуются бесконтактными картами нового поколения. Около 50% респондентов положительно отнеслись к методу безналичной оплаты проезда и необходимости применения таких систем в общественном транспорте. Те же 50% дали предварительное согласие для использования данного вида платежа при оплате проезда на городском общественном транспорте.

Если вы пользуетесь городским общественным транспортом и хотите выразить свое мнение относительно безналичной оплаты проезда, то вы можете стать участником опроса на странице предприятия ВКонтакте.