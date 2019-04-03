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Политика

Новым руководителем «Псковэнерго» стал Александр Михайлов

3 апреля 2019 года, 16:30

Губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову представили нового руководителя «Псковэнерго» Александра Михайлова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Губернатор Псковской области выразил готовность к продолжению совместной работы.
Фото Сергея Герасимова.
Ранее Александр Михайлов возглавлял «Всеволожское предприятие электрических сетей». Перед ним поставлена задача внедрения цифровых технологий для повышения качества и надежности электроснабжения региона. Энергокомпания продолжает внедрять интеллектуальные технологии управления сетями в рамках утвержденной ПАО «Россети» концепции «Цифровая трансформация 2030». Это позволит выйти на новый уровень технологической эффективности и станет ключевым фактором повышения надежности и качества электроснабжения потребителей, даст возможность оптимизировать бизнес-процессы передачи и распределения электроэнергии, повысит эффективность работы.

Отметим, что в «Псковэнерго» работа по повышению надежности и снижению аварийности в сетях ведется непрерывно. 

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