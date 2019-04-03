Большие скидки на квартиры ждут посетителей «Гипермаркета новостроек» в Пскове

Жителей и гостей Пскова приглашают на масштабное мероприятие в сфере недвижимости «Гипермаркет новостроек», которое состоится 6 апреля в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис». Начало запланировано на 12.00. Участие бесплатное.

Участников ждут презентации новостроек Пскова, подбор недвижимости от ведущих застройщиков и консультации банков-партнеров. Кроме того, для покупателей недвижимости только в этот день будут действовать скидки до 350 тысяч рублей.

Если вы ищите квартиру своей мечты, не упустите свой шанс и приходите на «Гипермаркет новостроек». Запись по телефону: (8112) 702-042.