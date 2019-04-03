Псковский губернатор назначил председателя комитета по охране объектов культурного наследия

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области возглавит Наталья Тихомирова. Рабочую встречу с новым руководителем губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел в среду, 3 апреля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

«Задач в области сохранения и восстановления объектов культурного наследия у нас много, все задачи — важные, серьезные. Вы с этим направлением деятельности хорошо знакомы, поэтому я рассчитываю, что с сегодняшнего дня активно включитесь в процесс», — сказал Михаил Ведерников.

Глава региона сообщил, что в ближайшие ‪два дня‬ предстоит серьезная совместная работа с председателем наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Сергеем Степашиным и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном по определению и утверждению перечня объектов культурного наследия региона, которые планируется привести в порядок в ближайшие 5 лет.

Наталья Тихомирова поблагодарила Михаила Ведерникова за оказанное доверие и отметила, что готова приступить к выполнению своих должностных обязанностей.

Наталья Владимировна Тихомирова имеет высшие строительное и архитектурно-реставрационное образования. В 2002 году в Пскове она окончила Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (специальность: инженер-строитель, специализация: реставрация). В 2015 году в Москве окончила Институт искусства реставрации (специальность: Эксперт-менеджер объектов культурного наследия), а в 2018 году — Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специалисту «архитектор-реставратор», где в настоящее время продолжает обучение в целевой аспирантуре.

Наталья Тихомирова имеет десятилетний опыт работы в области охраны объектов культурного наследия как на должностях в государственных органах исполнительной власти, так и в различных строительных и реставрационных компаниях. Она имела непосредственное отношение к работе по сохранению, реставрации, использованию и охране известных памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, Пушкина и Павловска.