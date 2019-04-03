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Общество

Памятный колокол для сквера Народовластия выкуют мастера Псковского кузнечного двора

3 апреля 2019 года, 14:21

Символический колокол, который украсит сквер Народовластия в  этом году изготовят мастера Псковского кузнечного двора. Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов и автор проекта Владимир Шуляковский встретились с мастерами Кузнечного двора, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Собрания.

Колокол изготовят псковские мастера.
Фото Марии Овсяник.
Отметим, что сквер на пересечении улиц Труда, Поземского и Волкова ждет преображение. Разработан проект его благоустройства, который включает установку символического вечевого колокола. Авторами инициативы стали депутаты Псковского областного Собрания, которое в этом году отмечает 25 лет.

«Колокол должен быть надёжно закреплён на фундаменте, быть вандалостойким и безопасным. Надо заранее определить, где будут точки опоры и передать схему подрядчикам, которые будут готовить площадку под установку колокола. Конструктивное решение должно быть найдено заблаговременно», - отметил Александр Котов.

По предварительным планам кузнецов, нижняя часть колокола должна быть массивнее для устойчивости, но даже в верхней части толщина металла будет не менее 10 мм, чтобы фигура не деформировалась. По словам мастеров, если делать тоньше, то может случиться, как в Сквере Искусств на 4 углах:  изготовленные ими «книги» (полка для буккроссинга) были чуть тоньше и уже пострадали.

«Хорошо бы, чтобы наш Кузнечный двор снова воспрянул духом. Может быть, этому будет способствовать и эта работа», - предположил Владимир Шуляковский.

«Нам интересно изготовить саму скульптуру и оставить память», - признались кузнецы.

На протяжении всего периода изготовления архитектор будет осуществлять авторский надзор. Кузнецы готовы приступить к работе сразу, примерные расходы на материал и само изготовление будут рассчитаны в ближайшее время.

Напомним, наименование «Сквер Народовластия» 27 марта было присвоено парковой зоне в границах улиц Леона Поземского, Труда и Волкова решением Псковской городской Думы по предложению депутатов областного Собрания. Идея присвоить название безымянному скверу появилась в преддверии празднования 25-летия областного парламента. 10 лет назад на этом участке депутатами ранних созывов была заложена аллея, которая получила неофициально название Аллея Парламентаризма. Со временем некоторые деревья погибли, часть утратила декоративный вид. Чтобы поддержать традицию, заложенную предшественниками, депутаты приняли решение высадить новые деревья и установить в память об истории народовластия в малую архитектурную форму – символ вечевого колокола.  

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