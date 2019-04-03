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Политика / Власть

Наталья Тихомирова станет главой комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области

3 апреля 2019 года, 12:45

И.о. руководителя комитета по охране культурного наследия Псковской области назначена Наталья Владимировна Тихомирова, сообщает ПАИ со ссылкой на источник в аппарате областной администрации. Г-жа Тихомирова возглавит комитет после отставки предыдущего председателя ведомства Елены Яковлевой, которая состоялась 1 апреля.

По информации ПАИ, Наталья Тихомирова родилась в Псковской области, училась в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете.

По сведениям "Псковской правды" официальная информация о назначении должна появиться на официальном портале органов госвласти Псковской области сегодня, 3 апреля.

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