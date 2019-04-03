Наталья Тихомирова станет главой комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области

И.о. руководителя комитета по охране культурного наследия Псковской области назначена Наталья Владимировна Тихомирова, сообщает ПАИ со ссылкой на источник в аппарате областной администрации. Г-жа Тихомирова возглавит комитет после отставки предыдущего председателя ведомства Елены Яковлевой, которая состоялась 1 апреля.

По информации ПАИ, Наталья Тихомирова родилась в Псковской области, училась в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете.

По сведениям "Псковской правды" официальная информация о назначении должна появиться на официальном портале органов госвласти Псковской области сегодня, 3 апреля.