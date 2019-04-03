Грузовикам запретили ездить по Псковской области из-за переувлажнения дорог

До 23 апреля на дорогах Псковской области будет действовать временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без, следующих с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Связано это ограничение со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог из-за их переувлажнения в весенний период.

Приказ об ограничении можно найти на официальном сайте комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.