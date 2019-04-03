Осужденный поэт выступил со своими стихами в середкинской колонии

Отбывающий наказание в середкинской колонии показал моноспектакль «Очерки одинокого поэта». Он зачитал стихи собственного сочинения перед осужденными. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УФСИН.

«Годы вынужденной изоляции от общества дают много пищи для размышлений. Попадая в места лишения свободы человек, как правило, начинает больше думать и глубже переживать. Так и рождаются поэтические произведения. В них размышления о своей судьбе, воспоминания о близких людях, поэтические пейзажи, проецируя которые на себя, каждый осужденный находит в нем чуточку и своей истории», - рассказал начальник отдела по воспитательной работе с осужденными Роман Николаев.

Театральная постановка нашла необычайно тёплый отклик у осужденных и руководство учреждения решило продолжить использовать подобный формат в рамках «Года театра».