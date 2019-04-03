Актуальные земельные вопросы обсудят 4 апреля в пресс-центре «Псковской правды»

В четверг, 4 апреля, в 11:00 гостем пресс-центра «Псковской правды» станет Олеся Евгеньевна Ребеко, назначенная несколько месяцев назад руководителем Управления Росреестра по Псковской области.

Спикер расскажет об особенностях владения иностранцами землей в Псковской области, о возможности жить на земле сельхозназначения, не переводя её в другую категорию, о вступивших в силу законодательных изменения этого года и об акции для ветеранов ко Дню Победы.

Свои вопросы Олесе Ребеко вы можете задать по телефону (8112) 57-31-23, в паблике «Псковской правды» ВКонтакте (в личных сообщениях), в комментариях под этой новостью или прислать его на почту pravda@pravdapskov.ru.