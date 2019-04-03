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Культура

Спектакль-фантазию на семейные темы покажут в Новоржеве 7 апреля

3 апреля 2019 года, 10:10

В воскресенье, 7 апреля, в 17.00 Новоржевский народный театр представит на суд зрителей свою новую работу – спектакль «Хорошо там, где нас нет», который представляет из себя фантазию на семейные темы. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы.

«Это будет весёлый, динамичный спектакль, полный неожиданных поворотов и абсурдных решений, благодаря драматургии Сергея Носова и Эдуардо Де Филиппо, сдобренный порцией отменных советских шлягеров, с привкусом ностальгии никого не оставит равнодушным, - сообщили «Псковской правде» организаторы.

Главный герой спектакля любит пофантазировать на тему «а что, если бы...». О том, куда его заведут собственные мечты, узнают зрители новой работы местного театра.

Ограничение по возрасту: 16+.

Стоимость одного билета: 100 рублей.

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