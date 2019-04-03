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Происшествия

В Великих Луках осудят мужчину, натравившего немецкую овчарку на прохожих

3 апреля 2019 года, 09:54

Хулиган из Великих Лук рискует попасть в тюрьму на 5 лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В августе минувшего года этот 33-летний мужчина в пьяном состоянии выгуливал свою «немецкую овчарку» без намордника по улице Зверева. Разозлившись на замечания, которые делали возмущенные граждане, мужчина спустил собаку и натравил ее на людей, стоявших на автобусной остановке. Обученная собака под команду «фас, взять» бросилась на 7-летнюю девочку, её 21-летнюю сестру и покусала их. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали злоумышленника.

Теперь мужчина должен ответить перед законом за свой поступок.

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