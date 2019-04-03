Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Общество

Заявки на конкурс музыки к гимну Псковской области можно отправлять до 15 апреля

3 апреля 2019 года, 09:37

В понедельник, 15 апреля, закончится приём заявок на открытый конкурс проектов музыки к гимну Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участникам необходимо предоставить на конкурс аудиозапись на СD (флеш-накопителе) или в виде ссылки на интернет-ресурс и компьютерный набор нотного текста. Аудио-запись должна представлять собой песню: вокальное (хоровое) исполнение с музыкальным сопровождением.

К конкурсному проекту композитор (композиторы) должен приложить краткие сведения о своем творчестве и опыте в создании музыкальных произведений различных жанров.

КУДА НАПРАВЛЯТЬ ПРОЕКТЫ

- На почтовый адрес Комитета по культуре Псковской области - 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23;

- На электронную почту symbol@pskov.ru

- В Комитет по культуре Псковской области по адресу: Псков, ул. Конная, д. 2, 4 этаж, каб. 403.

Напомним, 20 февраля Геральдическим советом при президенте РФ были официально зарегистрированы герб и флаг региона.

ГИМН ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На просторах России большой,

Где леса, и озера, и дали,

Край раскинулся с русской душой,

Тот, что Псковской землею назвали.


Припев:

Есть на свете другие края,

Но они не сравнятся с тобою:

Псковский край — русской славы земля

Со счастливой грядущей судьбою.


Славу предков хранят с давних пор

Древний Псков, и Изборск, и Печоры,

И поэзия Пушкинских Гор

Вновь на псковские льется просторы.


Припев:

Всем народом мы славим тебя

И по праву гордимся тобою:

Псковский край — русской славы земля

Со счастливой грядущей судьбою.


Если здесь твои дом и семья,

То судьбе должен ты поклониться —

Это святости русской земля,

Нашей чести и веры граница.


Припев:

Всем народом мы славим тебя

И по праву гордимся тобою:

Псковский край — нашей веры земля,

Осененная Божьей рукою.


Никогда никому не сломить

Русский дух — монолит нашей силы.

И назначено Псковщине быть

Крепостною стеною России.


Припев:

Всем народом мы славим тебя,

Нам по силам, чтоб стал еще краше

Псковский край — русской славы земля,

Дорогое Отечество наше!

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
30 апреля 12:12

Удобный сервис для пассажиров

Безналичную оплату проезда планируется ввести на всех псковских маршрутах к Ганзейским дням

Общество
30 апреля 11:03

Пришлось побегать

В Островском районе полицейский получил ожоги лица и рук, помогая спасать дом, загоревшийся от пала травы

Общество
30 апреля 10:58

Сухая весна

Жители Псковской области героически спасают деревни от пожаров после пала травы