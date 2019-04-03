Заявки на конкурс музыки к гимну Псковской области можно отправлять до 15 апреля

В понедельник, 15 апреля, закончится приём заявок на открытый конкурс проектов музыки к гимну Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участникам необходимо предоставить на конкурс аудиозапись на СD (флеш-накопителе) или в виде ссылки на интернет-ресурс и компьютерный набор нотного текста. Аудио-запись должна представлять собой песню: вокальное (хоровое) исполнение с музыкальным сопровождением.

К конкурсному проекту композитор (композиторы) должен приложить краткие сведения о своем творчестве и опыте в создании музыкальных произведений различных жанров.