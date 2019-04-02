Немецкие и российские эксперты обсудят в Пскове «службу амбулаторного сопровождения»

С 8 по 10 апреля в Пскове пройдёт международная конференция по созданию «службы амбулаторного сопровождения» для людей с ментальной инвалидностью в структуре некоммерческих организаций. Участниками станут немецкие и российские специалисты.

В программе конференции эксперты поделятся друг с другом опытом сопровождения людей с ментальной инвалидностью, обсудят разработку модели «Службы амбулаторного сопровождения», презентуют проект сопровождаемого проживания людей и рассмотрят вопросы жизнеустройства людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями.

Дополнительная информация по телефонам: +7(911)362-4101 и (8112) 29038 (Светлана Андреева). Электронная почта: swetlanandreeva@mail.ru.

Конференция пройдёт при поддержке благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».