Как правильно подготовиться к экзаменам, расскажут в апреле псковским школьникам

С 1 по 22 апреля в школах Псковской области пройдут открытые уроки для учеников 5–8 классов «Что такое экзамены?». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной админи-страции.

Детям расскажут, что такое экзамены, зачем они нужны, как правильно к ним готовиться и какие экзамены их ждут и когда. Также в рамках открытых уроков будут сформулированы пожелания и напутствия школьников выпускникам 11-х классов как успешно сдать экзамены.

Традиционно в эти дни в Псковской области пройдет всероссийская акция «100 баллов для по-беды». В этом году она посвящена Году театра в России.