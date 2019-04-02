Опочанину и печерянину грозит уголовное преследование за повторную пьяную езду

В Опочке и Печорском районе задержали водителей, повторно севших за руль пьяными. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, в Опочке днем 1 апреля на улице Ленина стражи порядка остановили автомобиль «БМВ». Выяснилось, что за рулем иномарки находился 49-летний пьяный житель Опочецкого района.

А по деревне Замошье Печорском районе ночью 1 апреля на легковушке «Ока» следовал 28-летний житель Печорского района, который тоже был пьян. По этим фактам проводится проверка.

Напомним, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.