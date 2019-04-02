Псковичи вошли в число лучших на первенстве России по русским шахматам

Юные шахматисты из Псковской области вошли в число лучших на первенстве России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Псковскую область на турнире представляли шахматисты Центра спортивной подготовки Кирилл Титов, Николай Зиновьев и Татьяна Коршакова.

По итогам соревновательной программы Кирилл Титов из Великих Лук стал лучшим в средней возрастной группе (2006—2008 г.р.). Зиновьев Николай занял 9 место.

Татьяна Коршакова заняла 2 место среди девушек старшей группы (2001—2005 г.р.).

Наставники шахматистов: тренер-преподаватель Валентин Власов, тренер-преподаватель Виктор Попов.

В соревновании приняли участие шахматисты из Псковской, Смоленской, Нижегородской, Владимирской, Московской областей и города Москвы. Ежегодный турнир проводит Федерация по русским шахматам.