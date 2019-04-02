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Общество

На повышение иммунитета диких животных в регионе приготовили 250 тысяч доз вакцины

2 апреля 2019 года, 14:06

Около 250 тысяч доз вакцины от бешенства в этом году направят на иммунизацию диких животных. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На территории региона в данный момент наблюдается тенденция по оздоровлению крупного рогатого скота от лейкоза. Ситуация с африканской чумой продолжает оставаться стабильной. В 2018 году ни одного случая болезни среди домашних свиней не выявлено.

Комплекс мероприятий по профилактике и борьбе с бешенством позволил в 2018 году снизить показатель заболеваемости на 9 пунктов. В прошлом году в регионе было зарегистрировано только 11 неблагополучных случаев.

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