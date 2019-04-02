Малолетняя банда пойдёт под суд в Островском районе за массовую кражу велосипедов

В Островском районе семеро несовершеннолетних местных жителей пойдут под суд за кражи велосипедов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

С мая по декабрь 2018 года группа подростков, сговорившись украли в Острове несколько вело-сипедов и мопедов. Краденные двухколесные транспортные средства они разбирали и пере-крашивали. Как правило, велосипеды и мопеды они похищали из подъездов многоквартирных домов.

В результате кропотливой работы полицейские вышли на след малолетних преступников и за-держали. Возмещать нанесенный ими ущерб придется родителям.

Обвиняемым может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.