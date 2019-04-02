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Спорт

Турнир по самбо в честь победы Невского в Ледовом побоище прошёл в Пскове

2 апреля 2019 года, 12:53

В псковском «Олимпе» в субботу, 30 марта, состоялся традиционный областной турнир по самбо в честь победы дружины князя Александра Невского в Ледовом побоище. В турнире приняли участие около 150 спортсменов из Псковской области (Псков, Великие Луки, Пыталово, Себеж), а также борцы из Санкт – Петербурга.

В открытие турнира принял участие депутат Государственной Думы Александр Козловский, который отметил, что сегодняшние соревнования не случайно посвящены победе дружины Александра Невского в Ледовом побоище. «Псковщина – великая на победы земля. Войско князя Александра Невского своей победой прославило не только наш край, но и всю Россию», - заявил он.

Кроме того, Александр Козловский отметил, что самбо как вид спорта получил временное признание Международного олимпийского комитета. Следующий шаг - получение постоянного признания МОК и включение в программу Олимпийских игр. «Это открывает перед спортсменами новые горизонты, добавит новые победы», - сказал парламентарий и пожелал всем участникам победы.

Добавим, что по итогу соревнований, победителям были присвоены звания кандидатов в мастера спорта России. Соорганизатором соревнований является спортклуб «Отечество».

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