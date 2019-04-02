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Спорт

ХК «Псков» вновь завоевал путёвку на финальный турнир ночной хоккейной лиги в Сочи

2 апреля 2019 года, 12:14

Прошлая неделя в Псковской области была богата на хоккейные события. Завершился восьмой розыгрыш отборочного этапа Всероссийского фестиваля ночной хоккейной лиги среди команд дивизиона «Любитель 40+».

В турнире участвовали 10 команд. Победителем стал ХК «Псков», переигравший в финальной серии до двух побед команду «Плесков». Бронзовым призером стала команда «Медведи», одолевшая в матче за 3-е место «Родину». ХК «Псков» в третий раз подряд завоевал путевку на финальный турнир ночной хоккейной лиги в Сочи.

ХК «Псков» в третий раз подряд завоевал путевку на финальный турнир.
Фото сообщества «Псковский хоккей» «ВКонтакте».

С пятницы по воскресенье в Пскове проходил международный хоккейный турнир «Весенний кубок» среди команд 2010 года рождения. Участие в нем приняли команды Пскова, Риги и Санкт-Петербурга. В финальной схватке первое место разыграли «Торнадо» и дружина из Риги. К сожалению, подопечные Дмитрия Пошелюка уступили золото гостям из Латвии — 1:5.

Сразу после окончания детского турнира в Пскове состоялась игра Хоккейной лиги военнослужащих, победителями прошлого сезона которой являются псковские десантники — ХК «ВДВ-Купол». Они принимали в Пскове команду МВД «Стражи» из Санкт-Петербурга. Полицейским удавалось только полтора периода бороться наравне с ВДВ. Окончательный счет в игре — 10:3. Десантники накануне последней четверти сезона отстают по потерянным очкам от «Черноморца» на одно очко — решающая схватка впереди. 

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