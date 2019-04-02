Стало известно, где в Псковской области пройдёт фестиваль «Ледовое побоище - 2019»

Военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище» пройдет в деревне Самолва 20 апреля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

В программе фестиваля:

10.50 – Панихида по воинам дружины князя Александра Невского в церкви Михаила Архангела (деревня Кобылье городище Гдовского района).

11.00 – Торжественный митинг (деревня Кобылье городище Гдовского района).

13.00 – Реконструкция великой битвы (деревня Самолва Гдовского района).

Помимо основных мероприятий, организаторы обещают рыцарский турнир, пешие и конные состязания, средневековая музыка, ярмарки и интерактивные площадки.